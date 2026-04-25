إلقاء القبض على ”أمجد يوسف”.. والتفاصيل الكاملة لمجزرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - أُلقى أمس الجمعة الموافق 24-4-2026 القبض على أحد أبرز العناصر الأساسية في مجزرة حي التضامن الشهيرة التي حدثت عام 2013، حيث حدثت تلك المجزرة خلال فترة الثورة السورية وتم اتهام عدد من الأسماء السياسية البارزة في ارتكابها وعلى رأسهم أمجد يوسف.

أمجد يوسف مرتكب مجزرة حي التضامن

أمجد يوسف هو ضابط مخابرات ولد عام 1986 في قرية بحماة والتحق بأكاديمية الاستخبارات العسكرية عام 2004 وأصبح محقق في فرع المخابرات السورية رقم 227 ثم نائباً عن رئيس الفرع ذاته، وتم اتهامه باعتقال عدد كبير من المدنيين المعارضين أثناء الثورة السورية عام 2011.

كان أمجد يوسف مسؤول عن العمليات الأمنية خلال فترة الثورة وتم اتهامه باعتقال وقتل العديد من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، كما أنه كان المسؤول الأول عن مجزرة حي التضامن الأشهر والتي توفي فيها ما لا يقل عن 41 مدني معارض تم رصدهم من خلال مقاطع الفيديوهات التي تسربت للواقعة إلى جانب عدد 288 تم توثيق مقتلهم من أهالي الحي.

تفاصيل مجزرة حي التضامن الشهيرة

وقعت المجزرة في شهر إبريل من عام 2013 ولكن تم اكتشافها في إبريل عام 2022 بعد أن نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقاطع فيديو مسربة من مجند في قوات بشار الأسد طلب منه تصليح جهاز تابع للفرع رقم 227، حيث عثر المجند على تلك المقاطع التي تعود لعام 2013 وقام بتوصيلها إلى مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية.

أظهرت المقاطع جرائم تم ارتكابها في حق أعداد كبيرة من المدنيين تم تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم وطلب منهم الركض نحو حفرة كبيرة قامت عناصر الأسد بحفرها ثم قامت القوات بإطلاق النار عليهم لتسقط الجثث في الحفرة وتقوم القوات بعد ذلك بحرقها بعد إلقاء الأخشاب والبنزين عليها.

تورط الضابط أمجد يوسف في المجزرة

ظهر وجه أمجد يوسف في مقاطع الفيديو أكثر من مرة وهو يقود المدنيين ويقدم على قتلهم وإلقائهم في الحفرة، وكشف أمجد بعد ذلك عن دوافعه في ذلك قائلاً أنه انتقاماً لاخيه الأصغر الذي قتل عام 2013.

