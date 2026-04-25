حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الأحد 2026 في مصر.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 05:19 مساءً - يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس تزامنًا مع إجازتي عيد تحرير سيناء وعيد العمال، خاصة مع صدور قرارات رسمية من الحكومة بشأن مواعيد العطلات.

هل غدًا الأحد إجازة في المدارس بمناسبة عيد تحرير سيناء 2026؟

أكدت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم أن غدًا الأحد ليس إجازة رسمية، وأن الدراسة ستنتظم بشكل طبيعي في جميع المدارس على مستوى الجمهورية دون أي تعطيل.

وأوضحت المصادر أن إجازة عيد تحرير سيناء هذا العام اقتصرت فقط على يوم السبت، خاصة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، بينما تلتزم باقي المدارس بالحضور الدراسي المعتاد بدءًا من يوم الأحد.

كما أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الدراسة تعطلت يوم السبت فقط، على أن تستأنف بشكل طبيعي يوم الأحد، وفي الجامعات، التزمت المؤسسات التعليمية بنفس القرار، حيث تم اعتبار السبت إجازة رسمية دون مدها ليوم إضافي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قرارًا رسميًا باعتبار يوم السبت 25 أبريل 2026 إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء للعاملين في الدولة.

هل الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية في المدارس بمناسبة عيد العمال؟

أوضحت مصادر تعليمية أن يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 سيكون إجازة رسمية كاملة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات، بمناسبة عيد العمال.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال من يوم 1 مايو إلى يوم الخميس 7 مايو، ضمن سياسة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية ومنح عطلات ممتدة.

وبناءً عليه، سيتم تعطيل الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأزهرية، بالإضافة إلى الجامعات المصرية.

هل يتم تعديل مواعيد الامتحانات بسبب إجازة 7 مايو 2026؟

فيما يتعلق بالامتحانات، أشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم إلى احتمالية إجراء تعديلات محدودة على جداول امتحانات شهر أبريل، نتيجة قرار اعتبار يوم الخميس 7 مايو إجازة رسمية.

وأوضحت المصادر أن الامتحانات التي كانت مقررة في هذا اليوم، خاصة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، سيتم ترحيلها إلى مواعيد بديلة، على أن يتم إعلان الجداول الجديدة رسميًا خلال الفترة المقبلة.