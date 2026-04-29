استقبل الآن.. تردد قناة شاروخان أفلام 2026 على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تزداد معدلات البحث عن تردد قناة شاروخان أفلام 2026 على القمر الصناعي نايل سات، خاصة بين عشاق السينما الهندية في مصر والوطن العربي، نظرًا لما تقدمه القناة من أفلام مميزة تجمع بين الرومانسية والأكشن والموسيقى.

تردد قناة شاروخان أفلام 2026 على نايل سات

يمكن استقبال قناة شاروخان أفلام على نايل سات من خلال إدخال بيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويُفضل إدخال البيانات بدقة لضمان ظهور القناة بجودة مستقرة.

محتوى قناة شاروخان أفلام الهندية

تعتمد القناة على عرض مجموعة كبيرة من الأفلام الهندية التي تحظى بشعبية واسعة، خاصة الأعمال التي تجمع بين الدراما والرومانسية والأكشن.

كما تركز على تقديم أفلام لنجوم بوليوود المعروفين، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي هذا النوع من السينما.

أشهر الأفلام المعروضة على قناة شاروخان أفلام

تضم القناة مكتبة متنوعة من الأفلام الهندية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من أبرزها:

فيلم اسمي خان: عمل إنساني يتناول قصة رجل يسعى لإثبات براءته في رحلة مليئة بالتحديات

فيلم تشيناي إكسبريس: يجمع بين الكوميديا والرومانسية في إطار مغامرات غير متوقعة

فيلم ديلوالي دولهانيا لي جاينجي: من أشهر أفلام الحب في السينما الهندية

فيلم رئيس: عمل درامي أكشن يتناول صراع النفوذ والسلطة

طريقة تنزيل تردد قناة شاروخان أفلام على الرسيفر

يمكن إضافة القناة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت

اختيار إعدادات التركيب أو القنوات

تحديد القمر الصناعي نايل سات

اختيار إضافة تردد جديد

إدخال بيانات التردد بشكل صحيح

الضغط على بحث أو Scan

حفظ القناة بعد ظهورها