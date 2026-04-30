نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحث مع سفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 02:27 مساءً - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريدة المعوشرجي مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت محمد ابو الوفا سبل تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية - المصرية في مختلف المجالات اضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير المعوشرجي للسفير ابو الوفا في قصر السيف بحضور نائبة السفير المصري نورا عبدالهادي.

ولفت البيان إلى أن الوزير المعوشرجي أكد عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية مصر العربية وحرص دولة الكويت على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي.

من جهته أعرب السفير ابو الوفا عن اعتزازه بمتانة العلاقات الاخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية مؤكدا اهمية التنسيق "الوثيق" بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة.