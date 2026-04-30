القمة تشتعل قبل صافرة البداية.. ترقب جماهيري لموعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 03:33 مساءً - حالة من الترقب والتلهف بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سادت مع اقتراب موعد مباراة القمة المرتقبة يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي، حيث يترقب الآلاف معرفة مواعيد فتح بوابات الاستاد وبدء دخول الجماهير إلى المدرجات وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان دخول سلس وآمن للجماهير.

موعد فتح أبواب الاستاذ في مباراة القمة

أوضح شريف طلعت رئيس قطاع تأمين المباريات الرياضية بالشركة الإفريقية المختصة بتنظيم المباريات ودخول الجماهير أن مباراة الأهلى والزمالك المرتقبة تم تحديد مواعيد فتح بوابات استاد القاهرة الدولي أمام الجماهير فيها.

أشار طلعت أن الزمالك يلتقي مع نظيره الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لموسم 2026 مساء الجمعة، وأضاف لتصريحاته أن المباراة ستشهد حضورًا منظمًا لأكثر من 40 ألف مشجع للفريقين بالإنصاف.

حدد عدد جماهير الدرجة الثالثة في الأستاد ليكون 16500 مشجع بينما عدد مشجعي الدرجة الثانية سيكون 2000 مشجع، والدرجة الأولى تحمل 1000 مشجع ومنطقة المقصورة تضم 500 مشجع من جماهير الفريقين.

وتابع شريف طلعت أن موعد فتح بوابات الاستاد أمام الجماهير سيبدأ من الساعة الثانية ظهرًا ويستمر الملعب في تلقى الجماهير قبل 6 ساعات على أن يتم غلق الأبواب مع بداية المباراة وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة منعًا للتكدس والزحام.

تعليمات حضور مباراة القمة للأهلي والزمالك

اختتم تصريحاته بالتزام الجماهير بالدخول إلى أماكن الحجز الخاصة بهم بالمدرجات مع حظر دخول أي من الممنوعات المقررة سواء المواد القابلة للاشتعال أو الشماريخ والليزر حتى تبدأ المباراة بنظام وتعاون مع رجال التفتيش بالملعب وأن إجراءات التفتيش سيتم تطبيقها على الجميع.