احذر.. غسول الفم يسبب أمراض القب: تقارير الأطباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 03:33 مساءً - زعمت بعض المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي أن غسول الفم له تأثير على صحة القلب، فقد يرفع ضغط الدم من خلال القضاء على بكتيريا مفيدة داخل الفم تعرف بـ "الميكروبيوم الفموي" لها دور مهم في دعم الجهاز القلبي الوعائي والحفاظ على التوازن الصحي عن طريق تحويل النترات الموجودة في بعض الأطعمة إلى نيتريت ثم إلى أكسيد النيتريك وهو ما يساهم في تنظيم ضغط الدم، مما أثار جدلًا واسعًا على المنصات.

هل غسول الفم يرفع ضغط الدم؟

أُجرت بعض الدراسات العلمية على مجموعة من المشاركين لثبوت صحة أو خطأ هذه المزاعم، وكانت النتائج تثبت وجود تأثير محتمل بنسبة قليلة، حيث:

أجرت دراسة علي 19 متطوعًا استخدموا مادة الـ "كلوروهيكسيدين" لمدة سبعة أيام، مما أدي إلي ارتفاع في ضغط الدم بشكل طفيف، بالإضافة إلى انخفاض مستويات النيتريت في الجسم.

وفي دراسة آخرى أُجريت على 27 متطوعًا بالغًا وسليمًا، أثبتت أن الغرغرة مرتين يوميًا بمحلول الكلوروهيكسيدين لمدة أسبوع، تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.

وفي دراسة ثالثة لـ 15 شخصًا يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، اُثبت أن استخدام الغسول لمدة 3 أيام فقط أدي إلى زيادة مستويات ضغط الدم لديهم بشكل ملحوظ.

أكد المختصون أن مادة الكلوروهيكسيدين هو مطهر قوي يستخدم عادةً لفترات قصيرة وتحت إشراف طبي، ولا ينصح باستخدامة بشكل يومي لفترات طويلة الأمد خاصة في حالات أمراض اللثة أو ما بعد العمليات الجراحية.