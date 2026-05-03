ما لا يرى قد يكون الأهم.. برشلونة وأوساسونا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 صباحاً - يقترب برشلونة من تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على أوساسونا مساء اليوم السبت، في مواجهة قوية تقام على ملعب «السادار» ضمن منافسات الجولة 34 من الموسم الحالي 2025-2026.

موقف برشلونة وأوساسونا قبل المواجهة

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، واضعًا نصب عينيه تحقيق انتصار جديد يقربه بشكل كبير من حسم اللقب رسميًا، خاصة في ظل المنافسة المستمرة مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة. ويعلم برشلونة أن الفوز في هذه المواجهة قد يمنحه دفعة حاسمة نحو التتويج، خصوصًا مع اقتراب الموسم من مراحله النهائية.

ويعتمد برشلونة على استقراره الفني وقوته الهجومية التي ظهرت بوضوح خلال الموسم، حيث يسعى الفريق لإنهاء المهمة بأقل قدر من التعقيدات، دون انتظار نتائج المنافسين. كما أن الرغبة في حسم اللقب مبكرًا تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم في هذه المباراة.

على الجانب الآخر، يخوض أوساسونا اللقاء دون ضغوط كبيرة، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة، لكنه يطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي قد يربك حسابات برشلونة، خاصة أن مثل هذه المواجهات غالبًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3، الناقل الحصري لمباريات الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يضمن للجماهير متابعة تفاصيل المواجهة لحظة بلحظة.