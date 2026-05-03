اضحك ببلاش.. تردد قناة rotana comedy الجديد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 صباحاً - نجحت قناة روتانا كوميدي في جذب عدد كبير من محبي الكوميديا في مصر والوطن العربي، وأيضًا لاقت انتشارًا واسعًا في وقت قصير بفضل ما تقدمه من أفلام كوميدية التي تضيف جوا من المرح والضحك، مما يجعلها الاختيار الأفضل للمشاهدين، وحرصت القناة علي جودة البث .
تردد قناة rotana comedy
- التردد : 11269
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
خطوات استقبال rotana comedy على النايل سات
- ندخل على إعدادات جهاز الرسيفر.
- اختر التركيب من الخيارات المتاحة أمامك.
- نبدأ باختيار البحث اليدوي.
- ننقر على إضافة تردد جديد.
- نُدرج بيانات التردد.
- ثم نختر البحث.
- نضغط حفظ.