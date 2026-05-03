حين لا تكفي الأفضلية وحدها.. الهلال ضد الحزم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 صباحاً - تتواصل منافسات دوري روشن السعودي بمواجهة مرتقبة تجمع بين الهلال ومضيفه الحزم، ضمن مباريات الجولة 31 من الموسم الجاري 2025-2026، في لقاء يُقام على ملعب الحزم مساء اليوم السبت 2 مايو.

موقف الهلال والحزم في الدوري السعودي

يدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حافظ على استقراره الفني في الفترة الأخيرة، حيث نجح الفريق في تجنب الهزيمة خلال آخر خمس مباريات، محققًا ثلاثة انتصارات إلى جانب تعادلين، وهو ما يعكس قوة الأداء الجماعي للفريق. ويسعى “الزعيم” إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد تفوقه على الحزم، خاصة بعد أن أنهى مواجهة الدور الأول لصالحه بثلاثية نظيفة، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل انطلاق اللقاء.

بينما يخوض الحزم المباراة بطموح تحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى فرق الدوري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور. ورغم تذبذب نتائجه مؤخرًا، حيث حقق فوزين وتعادلًا مقابل خسارتين في آخر خمس مباريات، فإن الفريق يأمل في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال ضد الحزم

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لهذه المواجهة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والحزم

ويمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة أحداث اللقاء عبر قنوات ثمانية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري، حيث يتولى المعلق مشاري القرني مهمة الوصف التفصيلي لأحداث المباراة، إلى جانب إمكانية متابعة البث المباشر عبر التطبيق الرسمي للمنصة بجودة عالية.

وتحمل هذه المواجهة أهمية خاصة للفريقين، إذ يسعى الهلال لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما يطمح الحزم لاستغلال الفرصة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي، ما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات.