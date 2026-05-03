انتفاضة الدقائق الأخيرة.. اطّلع على نتيجة مباراة برشلونة وأوساسونا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 صباحاً - عزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني بفوز شاق ودرامي على ضيفه أوساسونا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، لينجح "البلوجرانا" في استغلال الدقائق الأخيرة لخطف نقاط المباراة كاملة رغم الأداء المتذبذب طوال المواجهة.

استحواذ سلبي وانتفاضة متأخرة من برشلونة أمام أوساسونا

شهدت المباراة سيطرة سلبية من جانب برشلونة الذي عانى من ضعف في الحالة البدنية وبطء في عملية بناء اللعب، حيث فشل الفريق في اختراق دفاعات أوساسونا المنظمة حتى الدقيقة 81، حين فك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الشفرة مسجلاً هدف التقدم.

لم تمضِ سوى 5 دقائق حتى ضاعف فيران توريس النتيجة في الدقيقة 86، ليمنح فريقه أريحية مؤقتة قبل أن يقلص البديل "راؤول" الفارق لأوساسونا في الدقيقة 89، مشعلاً الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

إصابة تقلق حسابات فليك مدرب برشلونة

لم تخلُ المباراة من الأخبار السيئة للفريق الكتالوني، حيث تعرض المدافع إريك جارسيا لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الملعب، بانتظار الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن المباريات المقبلة، وهو ما قد يربك حسابات المدرب هانز فليك في الخط الخلفي.

توسيع الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يقترب من اللقب المحلي

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده ليوسع الفارق "مؤقتاً" مع ملاحقه ريال مدريد إلى 14 نقطة، واضعاً الضغط بشكل كامل على الفريق الملكي الذي سيواجه إسبانيول غداً الأحد.

يقترب برشلونة بخطوات ثابتة نحو حسم لقب الليجا للمرة الثانية على التوالي، مستفيداً من قدرة لاعبيه على حسم المباريات الصعبة حتى في أسوأ حالاتهم الفنية.