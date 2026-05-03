نايل سات؟ تردد قناة IRIB Varzesh 2025 الإيرانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 صباحاً - تعد قناة IRIB Varzesh واحدة من أبرز القنوات الرياضية الإيرانية التي تحظى بمتابعة كبيرة في عدد من الدول العربية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المباريات والبرامج الرياضية على مدار اليوم، مما جعل البحث عن ترددها على الأقمار الصناعية يزداد خلال الفترة الأخيرة.

تردد قناة IRIB Varzesh 2025 على القمر الصناعي عرب سات بدر 26 شرق

تقوم قناة IRIB Varzesh بالبث عبر باقة القنوات الإيرانية المعروفة على القمر الصناعي عرب سات عند موقع 26 شرق، ويمكن استقبالها بسهولة في مصر وعدد من الدول العربية باستخدام طبق استقبال مناسب.

وجاءت بيانات الترددات المتاحة كالتالي:

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

كما يتوفر تردد آخر على نفس القمر:

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

وهناك تردد إضافي:

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

طريقة استقبال قناة IRIB Varzesh في مصر والدول العربية

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر ضبط جهاز الاستقبال على قمر عرب سات بدر 26 شرق، ثم إدخال أحد الترددات المذكورة والقيام بعملية بحث يدوي، لتظهر القناة ضمن قائمة القنوات الرياضية.

ويُفضل استخدام طبق استقبال بحجم مناسب لضمان جودة إشارة أفضل واستقرار في البث.

محتوى قناة IRIB Varzesh الرياضية وماذا تقدم للمشاهدين

تقدم قناة IRIB Varzesh باقة متنوعة من البرامج الرياضية، إلى جانب بث مباشر لعدد من المباريات والبطولات المحلية والدولية، وهو ما يجعلها خيارًا مميزًا لمحبي الرياضة الباحثين عن محتوى مجاني ومتنوع.