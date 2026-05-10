تعليق ناري من أحمد الخالدي صاحب الهدف القاتل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:17 صباحاً - سادت حالة من السعادة العارمة بين لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري عقب حسم لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك بهدف نظيف، في مواجهة درامية حُسمت بركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب "5 جويلية".

أحمد خالدي: ركزنا على الإجهاد البدني للاعبي الزمالك

أكد صاحب هدف الفوز، أحمد خالدي، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، أن الفريق الجزائري دخل المباراة وهو يدرك تماماً معاناة الزمالك من ضغط مباريات الدوري المحلي، حيث صرح قائلاً:

"حققنا فوزاً ثميناً في الثواني الأخيرة والحمد لله، كنا نعلم أن المنافس يعاني من الإنهاك بسبب مباريات الدوري واستغللنا هذا الجانب لصالحنا".

رسالة تحدي من أحمد الخالدي لموقعة الإياب في استاد القاهرة أمام الزمالك

ووصف خالدي فوز فريقه في الجزائر بأنه مجرد "شوط أول"، مشدداً على أن التركيز سينصب الآن على مباراة العودة:

"هذا هو الشوط الأول في الجزائر، وسوف نبني على هذا الفوز ونكثف تركيزنا لمباراة الإياب، وبإذن الله سنحقق النصر في الشوط الثاني بالقاهرة".

الخالدي يشيد بجماهير الاتحاد ويعدهم باللقب القاري

ولم ينسَ صاحب الهدف الإشادة بالدور الجماهيري الكبير، مشيراً إلى أن مشجعي اتحاد العاصمة يمتلكون سمعة عالمية وساندوا الفريق حتى اللحظة الأخيرة، واختتم تصريحاته بتقديم وعد للجماهير بالقتال في موقعة استاد القاهرة من أجل العودة بالتاج الإفريقي إلى الجزائر.