الكويت: استهداف محطة براكة للطاقة النووية انتهاكاً صارخاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت، أمس الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة، وتعده انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزارة أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددةً أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.

وجددت الوزارة تضامن الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.