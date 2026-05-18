الخارجية : أمن السعودية والخليج ركيزة أساسية لاستقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر طائرات مسيّرة، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال تمس أمن واستقرار المملكة.

وجددت مصر تأكيد تضامنها التام مع السعودية، ودعمها الثابت لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وحماية أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما شددت مصر على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات الراهنة.

وحذرت من أن مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من شأنها زيادة التوترات الإقليمية وتعقيد جهود التهدئة والاستقرار.