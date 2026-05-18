تردد قناة سما الأردن 2026 الجديد.. استقبل القناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 مساءً - نجحت قناة سما الأدرن في الحفاظ على مكانتها المهمة بين القنوات الدينية، حيث تتميز القناة بتقديم محتوى ديني وروحاني مميز وبجودة عالية وعلى مدار اليوم، فإذا كنت ترغب في إضافة القناة على الرسيفر الخاص بك يجب عليك متابعة المقال.
تردد قناة سما الأردن 2026
- ضبط القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 12399.
- الاستقطاب: عمودي.
- بينما معدل الترميز:27500.
- و معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
طريقة إضافة قناة سما الأردن على الرسيفر
- بعد فتح التلفاز الخاص بك واختيار الإعدادات من خلال جهاز التحكم.
- يجب اختيار التركيب من بين الاختيارات الموجودة.
- النقر على التثبيت اليدوي.
- كتابة جميع بيانات التردد الخاصة بالقناة.
- بعد النقر على بحث يجب الضغط على حفظ.
