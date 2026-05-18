وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفني للناشئين بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 06:30 مساءً - شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مراسم التوقيع الرسمي على عقد استضافة جمهورية مصر العربية لبطولة العالم للجمباز الفني رجال وآنسات ناشئين – القاهرة 2027، وذلك بمدينة شرم الشيخ، بحضور السيد واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ورئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري للاتحاد الدولي للجمباز، ورؤساء الاتحادات القارية والوطنية.

 

واستُهلت مراسم الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وسط حضور دولي كبير، في مناسبة تعكس المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها مصر كوجهة عالمية لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية الدولية.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن  استضافة بطولة العالم للجمباز الفني للناشئين تأتي امتدادًا للنجاحات المتتالية التي تحققها الدولة المصرية في ملف استضافة البطولات الدولية، وتعكس حجم الثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الدولي للجمباز لمصر والاتحاد المصري للجمباز، في ظل الإمكانات التنظيمية واللوجستية المتميزة التي تمتلكها الدولة المصرية.

 

وتُعد بطولة العالم للجمباز الفني للناشئين من أبرز البطولات العالمية في اللعبة، حيث تجمع أفضل اللاعبين واللاعبات الناشئين من مختلف دول العالم، وتمثل منصة مهمة لاكتشاف أبطال المستقبل في رياضة الجمباز.

 

وشهدت مراسم التوقيع صعود السيد واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والدكتور إيهاب أمين  رئيس الاتحاد المصري للجمباز ورئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، إلى منصة التوقيع باستضافة البطولة المقرر إقامتها بالقاهرة عام 2027.

 

وفي ختام المراسم، تم الإعلان رسميًا عن استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفني للناشئين، في خطوة جديدة تُضاف إلى سجل النجاحات الرياضية والتنظيمية المصرية على الساحة الدولية، وتؤكد ريادة مصر في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

توجيهات رئاسية بخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز فرص الاستثمار في الطاقة

