رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد فعالية لتوعية طلاب جامعة القاهرة الأهلية بالقطاع المالي غير المصرفي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 06:30 مساءً - أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى جامعة القاهرة الأهلية في إطار جهود الهيئة لتوعية الشباب ونشر الثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات، وذلك بعد زيارة وفد من الأساتذة والطلاب برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى مقر الهيئة بهدف التعرف على أنشطتها وصقل الدراسة الأكاديمية.

شهدت الزيارة لقاءً موسعًا مع الطلاب، قدّم خلاله رئيس الهيئة شرحًا مبسطًا ومكثفًا حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية واختصاصاتها في الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف صورها، بما يشمل التمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تؤمن بأن نشر الثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل القطاع المالي غير المصرفي لتوسيع السوق وتشجيع الابتكار، ويُسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية سليمة في ظل تسارع التغيرات التكنولوجية في الأسواق المالية المختلفة.

واستعرض رئيس الهيئة أحدث التطورات في القطاع المالي غير المصرفي المصري، حيث شرح للطلاب طبيعة المشتقات وإيجابيات إدخالها في البورصة، والتطورات التي أعقبت ذلك مثل إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر، وقرب تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المُقترضة، وآلية صانع السوق، متوقعًا أن تساهم تلك المستجدات في جذب شرائح أوسع من الشباب إلى الاستثمار في البورصة.

وتحدث رئيس الهيئة عن تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن النفيسة (الذهب والفضة) التي حققت أعلى العوائد بين صناديق الاستثمار في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 20% (ربع سنوي) وحرص على توضيح الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة على تلك الصناديق وجميع الأنشطة الأخرى الأكثر حيوية لملايين المصريين، كالتمويل غير المصرفي والتأمين.

وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تطورًا كبيرًا في الأدوات والخدمات والمنتجات المالية، مما يتطلب استمرار جهود التوعية والتأهيل، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق المالية المنظمة.

ثم ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محاضرة تناول خلالها أنشطة الهيئة المختلفة، ودورها في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الاستقرار والكفاءة والشفافية داخل الأسواق، بما يدعم حماية حقوق المتعاملين ويعزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا حرص الهيئة على التواصل المباشر مع الطلاب لبناء وعي مالي سليم لدى الأجيال الجديدة، يعزز من قدرتهم على فهم طبيعة الأسواق وآليات عملها.

وأشار عبدالعزيز إلى منصة ومبادرة "Iinvest" التي أطلقتها الهيئة لتعزيز فهم الخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها، من خلال تجربة معرفية غنية وممتعة، تركز على تجارب نجاح مختلفة لشباب المستثمرين، مع التعريف بالأطر التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.

وشهد اللقاء تكريم عدد من الطلاب الذين أظهروا تميزًا في برنامج التوعية المشترك. كما اصطحب الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس الجامعة، الدكتور إسلام عزام في جولة داخل حرم الجامعة بمدينة الشيخ زايد، حيث أبدى إعجابه بالإمكانات التعليمية والتجهيزات الحديثة التي تتمتع بها الجامعة، وما توفره من بيئة تعليمية متطورة تدعم تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.