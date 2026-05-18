وزير الخارجية الكويتي يطمئن خلال اتصال مع نظيره...

رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 05:17 مساءً -  تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية جرى خلال الاتصال الاطمئنان على إجراءات السلامة في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بعد الاعتداء المدان الذي تعرضت له المحطة.

ووفق البيان جدد وزير الخارجية خلال الاتصال تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.

 

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

