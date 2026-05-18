حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن إعلانات المراهنات الإلكترونية داخل استاد القاهرة وخطورتها على الشباب

السيدة انتصار السيسى تلتقط صورا تذكارية مع عرائس احتفالية فرحة مصر

السيدة انتصار السيسى تلتقط صورا تذكارية مع عرائس احتفالية فرحة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 06:30 مساءً - شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية فى صور تذكارية مع عرائس احتفالية فرحة مصر والمقامة فى استاد القاهرة.

 

وشهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "فرحة مصر" لزفاف ألف عريس وعروس من شباب مصر، وذلك ضمن مبادرة تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتوفير احتياجاتهن الأساسية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية.

وأعربت السيدة انتصار السيسي، خلال كلمتها بالاحتفالية، عن سعادتها بالمشاركة في دعم الفتيات، مؤكدة أن مشاعرها تجاههن تشبه فرحة الأم بابنتها يوم زفافها، وقالت: "سعيدة جدًا أني معاكم، وفرحانة كفرحة أم بنتها بتتجوز، وكلكم بناتي.. فرحانة بالمشاركة وإن شاء الله ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، ودائمًا أشوفكم فرحانين على طول".

كما استمعت قرينة رئيس الجمهورية إلى شرح قدمته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول آليات تجهيز العرائس ومكونات الأجهزة المقدمة، والتي تشمل الأثاث والأجهزة الكهربائية والمستلزمات الأساسية، في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

