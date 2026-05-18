الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 06:30 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات وفى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية، وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية وإدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس مُمثلة فى كلية التمريض بروتوكول تعاون للإرتقاء بالمستوى العلمى للأطقم الطبية بمختلف التخصصات، وذلك بحضور اللواء أ ح محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية واللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية والأستاذة الدكتورة أمانى أسامة نائب رئيس جامعة عين شمس.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم المنظومة الطبية والصحية وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة خاصة فى مجال التمريض لإعداد كوادر مؤهلة وفقاً لمتطلبات سوق العمل وذلك بإستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحاق بركب التطور المتلاحق فى المجال الطبى.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة وضباط الأكاديمية العسكرية المصرية ومسئولى جامعة عين شمس.