نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ثورة الحكام.. مؤتمر صحفي لفيتور بيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة أزمة قوية داخل اتحاد الكرة المصري، بعد حضور بعض الحكام إلى مقر الجبلاية، ونشبت حالة من الشد والجذب بينهم وبين بعض من مسئولي الاتحاد.

موعد اجتماع بيريرا مع الحكام

وطالب الحكام، بعقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لإبلاغ الأخير باحتجاجهم على تنصيف الحكام الذي تم إقراره مؤخرا.

ويعقد بيريرا، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غدًا الأحد بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

كما يتحدث بيريرا عن تصنيف الحكام الذي تم إصداره مؤخرا، وأيضا التطرق للقوانين الجديدة التي صدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا - وتعريف الأندية واللاعبين بها،و الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالتحكيم خلال المؤتمر الصحفي.

ووعد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحكام بحل أزمة التصنيف، ومناقشة هذا الملف مع رئيس لجنة الحكام البرتغالى فيتور بيريرا، بعد الاعتراضات الكبيرة للحكام على التصنيف الجديد، الذى تضمنته اللائحة التى قدمها بيريرا لاتحاد الكرة.