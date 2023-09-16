نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره ريال بيتيس، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى، شتيجن

خط الدفاع،كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي

خط الوسط،دي يونغ، روميو، جافي

خط الهجوم،فيران، ليفاندوفسكي، فيليكس



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني:

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة bein sports HD 1.