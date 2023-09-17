نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة محرز.. الأهلي يضرب التعاون بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



افتتح التهديف عبدالباسط هندي في الدقيقة 4 من صناعة رياض محرز، فيما أضاف وليد الأحمد، الهدف الثاني في الدقيقة 23 بالخطأ في مرمى فريقه لصالح الأهلي.

واستطاع جواو بيدرو أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح التعاون في الدقيقة 45+3 من صناعة ألفارو ميدران، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن موسى بارو من تسجيل الهدف الثاني لصالح التعاون في الدقيقة 51، وتمكن آلان ساينت ماكسيمان، من إحراز هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 67 من صناعة سميحان النابت، لينتهي اللقاء بفوز الراقي بثلاثية مقابل هدفين.

وشهد اللقاء طرد عبدالباسط هندي لاعب الأهلي وألفارو ميدران لاعب التعاون في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى15 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة محتلًا المركز الرابع.