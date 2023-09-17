انت الأن تتابع خبرموعد مباراة الزمالك وارتا سولار في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تحديد موعد مباراة الزمالك وارتا سولار، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية لموسم 2023/2024، وذلك من قبل إدارة نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر بهدفين دون رد أمام مضيفه ارتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك فيها الفارس الأبيض بصفته صاحب المركز الثالث في الموسم المنقضي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز فريق ارتا سولار، يعد الفوز الأول لفريق من جيبوتي على فريق مصري في تاريخ المواجهات بالبطولات الأفريقية المختلفة.

موعد مباراة الزمالك وارتا سولار في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية

وتم تحديد يوم 30 سبتمبر، موعد لمباراة الزمالك وارتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023/2024.

الفارس الأبيض، يسعى لتعديل الموقف بالفوز في مباراة العودة بالقاهرة والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مسؤولو القلعة البيضاء، طلبوا حضور 50 ألف مشجع للقاء العودة أمام بطل جيبوتي وينتظر مسؤولو النادي وهيئة ستاد القاهرة الموافقات الأمنية.

بعثة فريق الزمالك ستغادر العاصمة التنزانية دار السلام في الخامسة مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا بأثيوبيا، حيث تمكث ترانزيت ثلاث ساعات قبل العودة إلى القاهرة لتصل في الثانية فجر غدا الإثنين.

وبعد الوصول للقاهرة، سيبدأ الزمالك الاستعداد لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024 والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

هجوم أبيض ضد أوسوريو مدرب الزمالك

نجوم القلعة البيضاء، شنوا هجوم قوي على خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك بعد الهزيمة التاريخية أمام الفريق الجيبوتي.

محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أكد أن المدرب الكولومبي يمثل خطراً على الفريق الأبيض، مُشددًا على أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، هو سبب الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

سامي الشيشيني نجم القلعة البيضاء السابق، قال في تصريحات إذاعية، أن النتيجة أمام الفريق الجيبوتي كانت من الممكن أن تصل لثلاثة أو أربعة أهداف، وأن أوسوريو مسؤول عن المستوى الفني.