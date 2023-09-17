نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “الفجر الرياضي” ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، حيث أقيمت مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق إيفرتون، بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

كما سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد.

ويحتل النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأن، برصيد 7 أهداف، بعدما تألق بشكل كبير في المباريات الماضية مع الفريق السماوي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند 7 أهداف.

2- بريان مبيومو 4 أهداف.

3- إيفان فيرجسون 4 أهداف.

4-أودوسون إدوارد 4 أهداف.

5- ويلسون 3 أهداف.

6- هوانج هي تشان 3 أهداف.

7- سون هيونج مين 3 أهداف.

8- جارود بوين 3 أهداف.

9- سولي مارش 3 أهداف.

10- تايوو أونيي 3 أهداف.