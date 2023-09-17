زمالك 2003 يهزم الإسماعيلي بهدف نظيف في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير، بالجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.



زمالك 2003 يهزم الإسماعيلي بهدف نظيف

ونجح اللاعب كريم عبدون في إحراز هدف الفوز لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 80 من زمن المباراة.



ويقود فريق زمالك 2003:

محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبد الواحد إداريا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل، ورفعت حمدي مسئول مهمات.