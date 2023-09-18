مسقط لتأكيد تفوقه يواجه السيب المتحفز فـي نهائي دوري الناشئين لكرة اليد

اليوم وبرعاية رئيس نادي الشباب

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات دوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2023/‏2024 بإقامة المباراة النهائية التى تجمع بين نادي مسقط والسيب وذلك تحت رعاية احمد بن عبدالله العويسي رئيس نادي الشباب، وستقام المباراة في الساعة الخامسة مساء بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأندية المشاركة في الدوري، حيث شهد دوري الناشئين لمواليد 2006/‏2007/‏2008 مشاركة 4 أندية هي السيب ومسقط وصحم والاتحاد.

وقد لعب الدوري بنظام مرحلتين «تجميع نقاط» والفريق الذي يحرز عددا أكبر من النقاط يتوج باللقب وفي حالة تعادل فريقين أو أكثر سيتم العمل وفق نظام لائحة المسابقات المعمول بها وهي مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق المتعادلة في المباريات التي اقيمت بينهما فقط واذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الاهداف « ماله ناقصا ما عليه» بين الفرق المتعادلة في المباريات التي اقيمت بينهما فقط واذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الاهداف «ما له ناقصا ما عليه» في جميع المباريات .

مباراة حاسمة

وتعد مباراة اليوم مسك الختام لمنافسات الدوري، حيث يطمح نادي مسقط المحافظة على صدارته للدوري التى يحتلها منذ انطلاقة برصيد 10 نقاط من خمسة انتصارات متتالية على السيب ذهاب وصحم ذهاب واياب والاتحاد أيضا في المرحلتين، حيث يمتلك مسقط عناصر جيدة لديها إمكانيات فنية وبدنية عالية وتعد القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق الأول مستقبلا، حيث يعد مسقط من افضل الأندية في المرحلة السنية كونه يهتم باللاعبين منذ البداية ولم يتأثر كثيرا بغياب أو انتقال لاعبيه خاصه على مستوى الفريق الأول لذلك وضع مجلس إدارة النادي ثقة كبيرة في الأجهزة الفنية على مستوى الناشئين للاهتمام بهم ويطمح في لقاء اليوم بأن يتوج

جهوده باللقب .

في المقابل يدخل السيب لقاء اليوم وهو عازم على الفوز ورد الاعتبار بعد الخسارة التى تلقاها في مباراة الذهاب بالدوري بنتيجة 19/‏‏22 حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للدوري برصيد 8 نقاط ويطمح في الوصول إلى النقطة العاشرة، ويمتلك السيب أيضا عناصر مجيدة سيكون لها مستقبل في اللعبة والفريق الأول بالنادي .

جوائز البطولة

رصد اتحاد اليد جوائز ومكافآت للاندية الحاصلة على المراكز الاولى في الدوري، حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الاول درعا تذكارية أو كأسا و28 ميدالية ذهبية أو هدية بالاضافة الى مكافاة مالية ويحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني 28 ميدالية فضية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث 28 ميدالية برونزية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية .