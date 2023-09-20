نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم ساحر الأهلي.. الوافدون الجدد يتألقون في أول 3 مباريات بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أول 3 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2023 – 2024 تألق كبير للصفقات الجديدة مع الأندية المصرية، ومساهمتهم في تحقيق الانتصارات مع أنديتهم.

الوافدون الجدد يتألقون في الدوري المصري

البداية كانت مع فريق طلائع الجيش والذي حقق فوزًا ثمينًا على حساب البنك الأهلي 2- 0 في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023 – 2024.

وسجل ثنائية طلائع الجيش في شباك البنك الأهلي، الوافدين الجدد يسري وحيد المنضم حديثًا لصفوف الفريق العسكري من نادي الترسانة، وعبد الرحمن شيكا القادم من نادي الإنتاج الحربي.

وفي المباراة الثانية نجح مصطفى سعد ميسي المنضم لنادي زد إف سي خلال فترة الانتقالات الصيفية من النادي الأهلي، في قيادة فريقه لفوز ثمين على حساب الإسماعيلي بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك الدراويش.

استمر تألق الوافدين الجدد في الدوري المصري، بعد تسجيل رضا سليم المنضم حديثًا للنادي الأهلي هذا الصيف من نادي الجيش الملكي المغربي هدفًا في فوز فريقه على المصري بنتيجة 4-0.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن فريقي طلائع الجيش وزد إف سي أصحاب نفس الرصيد في البطولة.