انت الان تتابع خبر بعد طلاقها من العالمي أشرف حكيمي..التونسيه هبه عبوك حامل بطفلهما الأول والجمهور في حالة صدمه.. ستنصدمون من هوية الأب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت طليقة اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي هبة عبوك الممثلة الإسبانية من أصل تونسي، انتباه جمهورها ومتابعيها بصورة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام وتظهر فيها ببطن بارزة.وظهرت هبة عبوك من جزيرة إيبانيما الشهيرة في البرازيل بإطلالة أنيقة وبسيطة، مرتدية فستانا مكشوفا مخططا بالأبيض والأسود.

هبة عبوك

وظهرت الزوجة السابقة لأسد الأطلس ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، ببطنها البارزة في هذه اللقطة.

الأمر الذي جعل بعضهم يفكر أنها قد تكون حاملا في طفلها الثالث.

طليقة أشرف حكيمي

من ناحية أخرى، أثارت هذه الصورة استغراب العديد من المغاربة الذين لم يترددوا في إغراق هبة عبوك بانتقادات لاذعة

بعد انفصالها عن الدولي المغربي.

حيث ظهرت بهذه البطن بعد أسابيع قليلة فقط من الطلاق.

وبدأت التساؤلات بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هوية الأب في حال كانت طليقة أشرف حكيمي حاملا حقا، وما إذا كان أشرف حكيمي أم شخص آخر.