نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد مرور 5 جولات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقعنا الفجر الرياضي خلال التقرير الاتي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لهذه النسخة 2023-2024 بعد مرور خمس جولات من عمر البطولة التي تشهد اهتمامًا وترقبًا من قبل الجماهير.

ما هو ترتيب الدوري الإسباني؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024 والمقرر لها أن تنطلق مساء الغد.

وتنطلق الجولة السادسة مساء الغد الجمعة والموافق 22 سبتمبر بمباراة تجمع بين ديبورتيفو ألافيس ونادي أتلتيك بيلباو.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 15 نقطة

2- برشلونة 13 نقطة

3- أتلتيك بيلباو 10 نقاط

4- جيرونا 10 نقاط

5- فالنسيا 9 نقاط

6- رايو فاليكانو 9 نقاط

7- أتلتيكو مدريد 7 نقاط

8- قاديش 7 نقاط

9- ريال بيتيس 7 نقاط

10- ريال سوسييداد 6 نقاط

11- أوساسونا 6 نقاط

12- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

13- ريال مايوركا 5 نقاط

14- سيلتا فيجو 4 نقاط

15- خيتافي 4 نقاط

16- فياريال 3 نقاط

17- غرناطة 3 نقاط

18- لاس بالماس نقطتان

19- ألميريا نقطة وحيدة

20- إشبيلية دون رصيد من النقاط