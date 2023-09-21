نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024.. بيلينجهام في المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 ذاك قبل انطلاق الجولة السادسة من الليجا. ما هو ترتيب هدافي الدوري الإسباني؟ ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لهذه النسخة وذلك قبل انطلاق الجولة الجديدة. ترتيب هدافي الدوري الإسباني وتمكن اللاعب جود بيلينجهام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من احتلال صدارة ترتيب هدافي الدوري الأسباني لهذه النسخة. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 1- جود بيلينجهام ريال مدريد 5 أهداف. 2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 3 أهداف. 3- فيران توريس برشلونة 3 أهداف. 4- ويليان خوسيريال بيتيس 3 أهداف. 5- ألفارو موراتا برشلونة 3 أهداف. 6- جوركا جوروزيتا أتلتيك بيلباو 3 أهداف. 7- هوجو دورو أتلتيك بيلباو 3 أهداف. 8- تاكيفوسا كوبو ريال سوسيداد 3 أهداف. 9- بورخا مايورال ريال سوسيداد 2 أهداف. 10- ممفيس ديباي أتلتيكو مدريد 2 أهداف. وتنقل مباريات الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.