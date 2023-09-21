(بين الشوطين).. فيوتشر يتفوق على فاركو بهدف أحمد عاطف في دوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة - يتفوق فريق فيوتشر على حساب فاركو بهدف وحيد مقابل لا شيء، في المواجهة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

فيوتشر يتقدم على فاركو

وانتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر وفاركو بتفوق الضيوف بهدف نظيف سجله المهاجم أحمد عاطف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد تمريرة حاسمة من باسم علي.

وبدأ فريق فيوتشر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، كاجالي درامي، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

وعلى الجانب الآخر، بدأ فريق فاركو بتشكيل مكون من: