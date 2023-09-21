نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيمار يقود تشكيل الهلال لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي ضمك في الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

في حراسة المرمي: ياسين بونو

في خط الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، على البليهي، ناصر الدوسري

في خط الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، محمد كنو

في خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

تذاع أحداث مباراة الهلال ضد نظيره نادي ضمك عبر قناة SSC Extra 1 السعودية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد 16 نقطة، بينما يأتي نادي ضمك قي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.