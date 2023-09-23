نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

موعد انطلاق الجولة السادسة

وقبل أن نستعرض لكم مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها، فإنه من المنتظر ان تنطلق مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من البريميرليج

السبت 23 سبتمبر 2023

مانشستر سيتي - نوتجهام فورست (5:00 مساء)

كريستال بالاس - فولهام (5:00 مساء)

لوتون تاون - وولفرهامبتون (5:00 مساء)

برينتفورد - إيفرتون (7:30 مساء)

بيرنلي - مانشستر يونايتد (10:00 مساء)

الأحد 24 سبتمبر 2023

آرسنال - توتنهام هوتسبير (4:00 عصرا)

تشيلسي - أستون فيلا (4:00 عصرا)

ليفربول - وست هام يونايتد (4:00 عصرا)

برايتون - بورنموث (4:00 عصرا)

شيفيلد يونايتد - نيوكاسل يونايتد (6:30 مساء)

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع bein sports 1.