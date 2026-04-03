دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 11:52 صباحاً - _ رفعت باكستان أسعار الوقود للمستهلكين بشكل حاد، في ثاني زيادة خلال أقل من شهر، تحت ضغط القفزة العالمية في أسعار النفط بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقررت الحكومة زيادة سعر الديزل بنسبة 54.9% ليصل إلى 520.35 روبية للتر، والبنزين بنسبة 42.7% إلى 458.40 روبية، في خطوة تعكس حدة الضغوط على الاقتصاد المحلي.

وقال وزير النفط علي برويز مالك إن رفع الأسعار كان “حتميًا” مع خروج الأسواق العالمية عن السيطرة عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن استمرار الارتفاعات يفرض قرارات صعبة.

ومن شأن هذه الزيادة أن تضغط بقوة على معدلات التضخم وتفاقم الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات الأكثر فقرًا، في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الخليج عبر مضيق هرمز.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع قفزة في أسعار الخام، حيث ارتفع النفط الأمريكي بأكثر من 11%، وخام برنت بأكثر من 7%، عقب إعلان واشنطن تكثيف عملياتها العسكرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثاني زيادة خلال شهر.. باكستان ترفع أسعار الوقود بنسب 42.7% إلى 54.9% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.