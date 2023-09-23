فـي الدوري السعودي : النصر يحسم قمته المثيرة مع الأهلي بفضل ثنائيتين رائعتين لرونالدو وتاليسكا

الرياض ـ أ.ف.ب: حسم النصر لقاء القمة الذي جمعه بالاهلي على ملعب «الأول بارك» في الرياض بالفوز عليه 4-3 في مباراة مثيرة شهدت تسجيل كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي اندرسون تاليسكا ثنائيتين رائعتين في المرحلة السابعة من بطولة السعودية لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس على حساب الاهلي بالذات وبفارق الاهداف عنه وبات يبتعد بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وبعد عثرة البداية، انطلق النصر بقوة بتحقيقه سبعة انتصارات متتالية، خمسة منها في الدوري واثنان في آسيا، سجل خلالها 27 هدفا ومنيت شباكه بستة اهداف فقط. وخاض النصر المواجهة المرتقبة منتشيا بعد عودته من طهران بالفوز على برسيبوليس 2-صفر في مستهل مشواره في دوري ابطال اسيا الثلاثاء.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة «بدأنا المباراة بشكل رائع وتقدمنا بهدفين، اعتقد بان الأهم في المباراة كان الفوز واسعاد جماهيرنا وقد اصبحنا في مقدمة الترتيب».

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