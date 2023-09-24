نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف الأهلي المنتظر.. هل بدأ فيراري الزمالك مخطط الرحيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تشهد الأيام الخالية، اضطراب كبير داخل إدارة الزمالك لحل مشاكل وأزمات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والذي يعاني بشدة منذ الموسم الماضي، في ظل إيقاف القيد عن الفريق بسبب مديونيات الأبيض.

وتسببت الأزمة الاقتصادية الحالية، في رحيل العديد من نجوم الزمالك وتمرد البعض للحصول على المستحقات المتأخرة لدى إدارة الزمالك.

- حقيقة تمرد فتوح

وتداولت الصحف المصرية أنباء قوية حول تمرد الظهير الأيسر للزمالك الدولي أحمد فتوح على إدارة بسبب مستحقاته المتأخرة، حيث لم يظهر اللاعب في فيديو تقديم قميص الأبيض الجديد للموسم الحالي.

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن كل ما يتم نشره عن تمرد نجم الفريق في الفترة الأخيرة، عار تماما من الصحة حيث يخوض اللاعب فترة التأهيل من الإصابة الأخيرة به للعودة إلى المشاركة.

وتابعت المصادر، أن فتوح قد يلحق بمواجهة الزمالك والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري الممتاز.

وكان أحمد فتوح، أحد الأهداف للتي تخطط إدارة الأهلي للتعاقد معها خلال الموسم الحالي بعد أزمته الأخيرة مع الزمالك، على خطى زميله إمام عاشور.

