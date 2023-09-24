عاجل.. موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو قبل خوض مواجهة سان جورج في ذهاب منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي

ويستضيف النادي الأهلي فريق سان جورج اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى على ستاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر:"بيرسي تاو تحسن بحالة كبيرة خاصة أن اللاعب خاض تدريبات علاجية وتأهيلية في الساعات القليلة الماضية وقد تعافى من الكدمة".

وأضاف المصدر:"تاو أصبح مشاركته بيد المدير الفني السويسري مارسيل كولر سوا المشاركة بشكل أساسي أو التواجد على دكة البدلاء، ولكن اجمالا اللاعب متعافى من الإصابة التي تعرض لها".

جدير بالذكر أن بيرسي تاو يعتبر من الركائز الأساسية التي يقود تشكيل النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر حيث يعتمد على خدمات اللاعب في مركز الجناح الأيمن.