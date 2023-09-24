نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم على سانت جورج بهدف "حسين الشحات" في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الأهلي على نظيره سانت جورج الأثيوبي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي بذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الشوط الأول من هذا اللقاء كانت السيطرة فيه والاستحواذ من جانب الأهلي، فيما اعتمد الفريق الأثيوبي على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي.

ومع استمرار ضغط الأهلي مرر إمام عاشور الكرة لحسين الشحات من الجهة اليمنى ليراوغ مدافع الفريق الأثيوبي بطريقة مميزة ويضع الكرة أرضية زاحفة داخل المرمى معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي أتيحت للفريق الأحمر فرصة مضاعفة النتيجة كان أخطرها عن طريق محمود كهربا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط الأول دون تسجيل أهداف آخرى لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

