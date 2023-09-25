عاجل.. فاروق جعفر يصدم جماهير الزمالك بتصريحات مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة -

صدم فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك والمرشح على منصب رئيس القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة جماهير البيت الأبيض بتصريحات مثيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

فاروق جعفر يوافق على تقسيط غرامة كهربا

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية أنه سيوافق على تقسيط غرامة كهربا للزمالك بشروط وضمانات لأنه لا يوجد أمام المجلس المنتخب أي حلول آخرى.

وواصل تصريحاته لفضائية قناة On E أن كهربا قد يقرر عدم دفع الغرامة ويعتزل وقتها الأموال ستضيع على نادي الزمالك ولن نستفيد منها أي شيء لكننا في نفس الوقت نحتاج لأموال".

وأنهى:" نسعى لتقريب وجهات النظر بيننا وبين إدارة النادي الأهلي وكذلك الجماهير واللاعبين وبالتالي عملية تقسيط الغرامة قد يكون حل مناسب يرضي جميع الأطراف المتنازعة".

وينافس جعفر الرباعي حسين لبيب، وعمر هريدي، وميرفت السيد أحمد، وماجد الحنبلي على خلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.