وليد عبد الوهاب: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة المباريات بحضور جماهيري كامل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الاستاد حاليا مستعد لاستضافة اي مباراة بحضور جماهيري كامل وليس جزء منه فقط.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ستاد القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع.

وقال وليد في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة اي لقاء بحضور جماهير كامل، والجانب الأمني هو من يحدد عدد الحضور الجماهيري في النهاية.

وتابع: سعداء جدا بالحضور الجماهيري الكبير الذي سيكون في مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي.