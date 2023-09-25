يوفنتوس يستعد لضم نجم الدوري الإنجليزي في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - يجذب لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، بيير إميل هويبيرج، اهتمام عملاق الدوري الإيطالي، الذي قد يقوم بخطوة للدانماركي في يناير.

لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل بول بوجبا لاعب يوفنتوس، الذي لم يُعرف مصيره بعد بعد فضيحة المنشطات، ويبحث يوفنتوس بالفعل عن بدائل للفرنسي.

يوفنتوس يتعاقد مع صفقة جديدة

وذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” أن التوقيع مع لاعب خط وسط في يناير يعد أولوية بالنسبة لليوفي وهويبيرج هدف، كان الدنماركي أيضًا هدفًا في الصيف وحاول البيانكونيري تنفيذ صفقة مبادلة تشمل لاعب توتنهام وآرثر، الذي انضم لاحقًا إلى فيورنتينا وهو الآن يؤدي بشكل جيد تحت قيادة فينتشنزو إيتاليانو.

في يناير، يمكن أن يعود اليوفي مرة أخرى من أجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لم يكن لاعبًا أساسيًا تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو وكان مرتبطًا بشكل كبير بالخروج في الصيف.

اسم آخر في القائمة المختصرة ليوفنتوس هو لاعب خط وسط نيس كيفريم تورام، وهو شقيق ماركوس تورام لاعب إنتر، القرار النهائي بشأن من ستنتقل إليه السيدة العجوز سيكون للمدير الرياضي كريستيانو جينتولي.