نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يعلن تجديد عقد نجم الفريق رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في بيان رسمي له اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى تجديد عقد نجم الفريق بشكل رسمي.

ليفربول يعلن تجديد عقد تسيميكاس

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن فريق ليفربول تجديد عقد اللاعب كوستاس تسيميكاس ليكون في الأنفيلد بشكل رسمي.

وكان اللاعب تسيميكاس قد انتقل إلى صفوف فريق ليفربول في عام 2020 وأصبح لاعب بارز بسرعة في كتيبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وكان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق وست هام يونايتد بثلاثية أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.