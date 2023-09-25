نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلف الكواليس.. كلية هارفارد للأعمال تسأل 5 أسئلة عن محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت دراسة أجرتها كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد عن تفاصيل رئيسية حول المفاوضات المكثفة بشأن عقد محمد صلاح مع ليفربول العام الماضي.

صلاح يدرس في أكبر جامعات العالم

في صيف 2022، كان صلاح متوجهًا إلى السنة الأخيرة من عقده مع ليفربول وواجه قرارًا كبيرًا بشأن التوقيع على صفقة جديدة أو احتمال الرحيل عن النادي.

كان الجناح قد أمضى للتو موسمًا استثنائيًا آخر، حيث سجل 31 هدفًا في جميع المسابقات حيث فاز الريدز بلقبين وأهدر بفارق ضئيل الفوز بلقبين آخرين. ولم يكن مفاجئًا أن ليفربول حرص على الاحتفاظ به، وبدأ المناقشات حول صفقة جديدة، كانت كلية هارفارد للأعمال مطلعة عليها كجزء من الدراسة في الجامعة الأمريكية المتميزة.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مقالا لتفاصيل مفاوضات وكيله رامي عباس مع إدارة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح، كتبته أنيتا إلبيرس، أستاذ في كلية هارفارد للأعمال.

لقد أطلقوا الآن تفاصيل لم يسبق لها مثيل عن دراستهم، حيث نشر صلاح بيانهم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به يوم الأحد، ويكشف أن المناقشات بين الطرفين كانت بعيدة كل البعد عن الوضوح.

وقال محاميه ومستشاره رامي عباس عيسى لصلاح: "بدأت أخشى أننا قد لا نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد يا محمد - عرضهم الأخير لا يزال بعيدًا جدًا عما نريده". مكالمة هاتفية في يونيو 2022.

وتظهر الدراسة أن صلاح لديه ثقة كاملة في عباس، حيث نقل عنه قوله: "نحن شركاء". أعلم أنه سيفعل دائمًا ما هو الأفضل بالنسبة لي".

ومع ذلك، أصر النجم المصري على عدم فقدان الأمل في الالتزام بمستقبله مع ليفربول، وقال لعباس: "أريد البقاء مع ليفربول". لكن النادي يحتاج إلى إظهار أنه يريدني أيضًا.

أجرى الرجلان مكالمة مطولة حيث قاما بإعداد عرض مضاد قبل العودة لإجراء محادثات مع ليفربول.

نجحت استراتيجيتهم، حيث وقع صلاح أخيرًا في بداية شهر يوليو على الورق بشأن صفقة جديدة لإبقائه في أنفيلد حتى عام 2025.

أدى توقيع الصفقة إلى إنهاء إمكانية انتهاء عقده والرحيل مجانًا في عام 2023. كما حصل صلاح على ما أراده حيث أصبح اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول على الإطلاق بعد الموافقة على أجر يبلغ نحو 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ولم يكتفِ بأمجاده بعد توقيع عقده الجديد أيضًا لأنه كان أحد أبرز لاعبي ليفربول في موسم مخيب للآمال الموسم الماضي، حيث وصل إلى علامة 30 هدفًا مرة أخرى.

خلف الكواليس.. كلية هارفارد للأعمال تسأل 5 أسئلة عن محمد صلاح

هل كان عباس وصلاح على حق في مواصلة الضغط على ليفربول من أجل التوصل إلى صفقة أفضل، حتى لو كان صلاح، الذي سيبلغ الثلاثين من عمره في غضون أيام قليلة، أحد اللاعبين الأعلى أجرا في العالم؟

ما هو المزيج الصحيح بين التعويضات الثابتة والمتغيرة على وجه التحديد، هل كان من الحكمة أن يتقبل عباس وصلاح دفع ليفربول للحصول على حصة أعلى من التعويضات المرتبطة بالأداء؟

وهل يمكن عباس وصلاح أن يطرحا حقوق الصور على الطاولة لمحاولة كسر الجمود؟ واستقر صلاح على ما كان يعلم أنه سيكون مكالمة مطولة مع عباس، حيث كان لدى الرجلين الكثير لمناقشته قبل أن يتمكنا من تقديم عرض مضاد".