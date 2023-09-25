نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بكاء أوسوريو.. أشهر "دموع" في الكرة المصرية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك في نوبة بكاء عقب إلغاء هدف مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض، في مباراة الفريق ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

أشهر "دموع" في الكرة المصرية

والتقطت عدسات الكاميرات لحظة صدمة أوسوريو مدرب الزمالك بعد إلغاء هدف مصطفى شلبي بالدقيقة 65 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، وسقطت دموعه بشكل لا إرادي في مشهد خطف الأنظار وتعاطف الجماهير.

وسالت دموع العديد من المدربين واللاعبين على الملاعب المصرية في السنوات الماضية وقبل بكاء أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. ونستعرض أشهر الدموع في الكرة المصرية خلال هذا التقرير:-

محمد صلاح

سالت دموع محمد صلاح عدة مرات في مشواره الكروي، وأبرزها كان مع منتخب مصر وحدث في مناسبتين، الأولى جاءت بعد الخسارة القاسية لمنتخب الفراعنة أمام غانا 6 -1 في تصفيات كأس العالم 2014 وضياع حلم التأهل للمونديال.

أما المرة الثانية التي بكى فيها محمد صلاح مع منتخب مصر كانت خلال مباراة فريقه أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي خسرها منتخب الفراعنة بركلات الترجيح وذلك لخسارة اللقب القاري.

حسام حسن

مهاجم الأهلي السابق حسام حسن دخل في نوبة بكاء بعد دخوله مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو بالدقيقة 88، وذلك بسبب مشاركته في المباريات بعد ابتعاده فترة طويلة.

شيكابالا

قائد الزمالك بكى عدة مرات خلال مشواره في الملاعب أبرزها كان عام 2012 عقب خسارة فريقه مباراة القمة أمام الأهلي، كما تكرر مشهد بكائه مجددًا في مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي التي خسرها الفارس الأبيض عام 2016.

ومن أبرز مشاهد بكاء شيكابالا خارج الزمالك، كانت دخوله في نوبة بكاء فور انتهاء مباراة الإسماعيلى مع إنبى التى انتهت بفوز الدراويش 2- 1 وذلك لكونها كانت المباراة الأخيرة له مع الدراويش.

وليد سليمان

دخل وليد سليمان، لاعب النادى الاهلى، فى نوبة بكاء عقب خسارة المارد الأحمر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمغرب.

محمود كهربا

سالت دموع محمود كهربا لاعب الأهلي عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش عام 2020 وذلك بسبب الضغوط التي كان يمر بها اللاعب وقتها عقب انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

إمام عاشور

عندما كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك دخل إمام عاشور في نوبة بكاء عقب خسارة الفريق الأبيض لقب بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي عام 2019 وذلك حزنًا على خسارة اللقب المحلي.

طاهر محمد طاهر

دخل طاهر محمد طاهر في نوبة بكاء شديدة عقب فوز الأهلي على بالميراس البرازيلي وتتويج الفريق الأحمر بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عام 2021.

محمود جنش

دخل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في نوبة بكاء عقب فوز فريقه أمام أسوان رغم تألقه في المباراة، وذلك تأثرًا وحزنًا على وفاة والده ووالدته في شهر واحد.