عاجل.. أول قرار من أوسوريو عقب التعادل أمام المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح لاعبي القلعة البيضاء راحة من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من أوسوريو عقب التعادل أمام المقاولون العرب



ويستأنف الفريق تدريباته في التاسعة صباح غدا الثلاثاء استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب دور ال٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري ، ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين في حين يحصل المقاولون على أول نقطة له.



موعد مباراة الزمالك المقبلة



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

