نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب رونالدو.. النصر يضرب أحد بخماسية بكأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على حساب فريق أحد بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو.

أحداث مباراة النصر وأحد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن سجل ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة السادسة عشر من ركلة جزاء، وبعدها حاول لاعبى فريق أحد من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن دون جديد.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة السادسة والأربعين سجل كونراد ميشالاك الهدف الأول وهدف التعادل لصالح احد، قبل أن يسجل سيكو فوفانا الهدف الثاني لصالح فريق النصر.

ثم انتفض فريق النصر وسجل اندرسون تاليسكا الهدف الثالث في الدقيقة 73 ثم أضاع أيمن يحيي سالم الهدف الرابع في الدقيقة 81 قبل أن يسجل سامي خليل النجعي الهدف الخامس في الدقيقة 86 لتنتهى المباراة بفوز النصر بخماسية.

وبهذا الفوز يتأهل فريق النصر إلى الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.