نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد احتفال نسر الأهلي.. شوقي غريب لـ "الفجر الرياضي": نحترم نادي الزمالك وسنوقع عقوبة على "علاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تصريحات شوقي غريب مدرب المقاولون العرب عقب مواجهة الزمالك

ووجه محرر "الفجر الرياضي" سؤالا لشوقي غريب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب كان كالآتي "ما تعليقك على لقطة احتفال لاعبكم احمد علاء بهدفه في الزمالك على طريقة "نسر الأهلي" هل هذا التصرف يعتبر عاديا لا سيما وأن اللاعب يمثل فريق كبير بحجم المقاولون".

وأجاب شوقي غريب: "نحترم نادي الزمالك هو فريق كبير وهذا الأمر إذا ثبت فهو غير مقبول بالنسبة لي وسيتم توقيع عقوبة تأديبية على اللاعب. أحمد علاء شقيق محمود علاء لاعب الزمالك" ليرد الصحفيين الحاضرين بالمؤتمر الصحفي "هو ناشئ الأهلي" ليرد مدرب الذئاب "سيتم توقيع عقوبة لا نقبل هذا الأمر وليس هناك تبرير".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب قد تلقى هزيمة بهدفين نظيفين في افتتاحية مباريات الذئاب في مسابقة النيل.

وعلى الجانب الآخر خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبارتين في دوري نيل تعادل في الأولى أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما بالجولة الأولى وفقط نقطتين أمام المقاولون بالتعادل 1-1.

