نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. كواليس حديث حكم الزمالك والمقاولون مع غرفة الـVAR (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثار أمين عمر حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمقاولون العرب الجدل بعد حديثه مع غرفة الفار عند مطالبته باحتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض بعد لمسة يد لمدافع المقاولون العرب.

كواليس حديث حكم الزمالك والمقاولون مع غرفة الـVAR

وجاء حديث أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولون العرب على النحو التالى:

بدأ النص ب::"المدافع مع الحركة الطبيعية لجسمه إن إيده هتدخل لجوه، حركة إيده مكبرتش جسمه، اعملي زووم عشان أشوف الكورة جوه ولا بره".

وأكمل أمين عمر حديثه:"عادل.. الكورة ثلاثة أرباعها بره وربعها من جوه، أنا مش مقتنع بيها يا عادل".

موعد مباراة الزمالك المقبلة



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.