نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطة نيمار للعودة إلى سانتوس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل في عقد البرازيلي نيمار مع ناديه الجديد الهلال السعودي الذي لم يكن لأربعة مواسم وإنما لموسم واحد فقط.



وألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار يعتزم العودة إلى سانتوس في نهاية الموسم المقبل من أجل الاستعداد بشكل جيد لمشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام عام 2026 بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار خاض حتى الآن ثلاث مباريات دون تسجيل أي هدف وصنع تمريرة واحدة في الدوري السعودي لكن اسمه أصبح بالفعل موضع جدل بعد المباراة الأولى عندما اختاره منتخب البرازيل على الرغم من الإصابة.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بعض وسائل الإعلام زعمت أن نيمار طالب إدارة الهلال بإقالة مديره الفني خورخي جيسوس الذي قام بانتقاده عقب مباراة دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي بسبب أدائه السيئ على أرض الملعب.



ونقلت الصحيفة الإسبانية عن الصحفي البرازيلي أدمير كوينتينو أنه خلال محادثات مع أصدقاء نيمار وصلت معلومات تفيد بأنهم لم يوقعوا عقدًا مدته أربع سنوات مع الهلال بل موسم واحد.



وأكد أدمير كوينتينو أن عقد نيمار مع الزعيم الهلالي كان لمدة موسم واحد حتى يتمكن النجم البرازيلي من العودة إلى سانتوس قبل كأس العالم 2026 مثلما فعل روبينيو في 2010.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رغبة نيمار الكبيرة في العودة لناديه السابق هي وراء توقيعه لعقد مع الهلال السعودي لمدة كوسم واحد فقط علمًا أن نيمار رحل عن سانتوس في عام 2013 لينضم إلى برشلونة.